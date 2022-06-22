Вы ужаснетесь! Дети Донбасса рассказали о зверствах нелюдей из "Азова"

Дети и женщины из освобожденного от неонацистов Мариуполя рассказали об оккупации города азовцами.

Если кратко, то при освобождении города полицейские и ВСУ сразу драпанули из "миста", а ССовцы "Азова" остались и заставили мариупольцев стать живым щитом.