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Вы ужаснетесь! Дети Донбасса рассказали о зверствах нелюдей из "Азова"

Дети и женщины из освобожденного от неонацистов Мариуполя рассказали об оккупации города азовцами.

Если кратко, то при освобождении города полицейские и ВСУ сразу драпанули из "миста", а ССовцы "Азова" остались и заставили мариупольцев стать живым щитом.

Дети Мариуполя рассказали, как нацистские батальоны ходили по городу, отнимали еду, взламывали дома и для "проверки" забрасывали гранаты в квартиры, где прятались семьи с детьми.

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