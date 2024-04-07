Выпрыгнувшая из унитаза крыса покусала мужчину и заразила опасной болезнью

76-летний канадец пошел в туалет и обнаружил в унитазе крысу, мужчина попытался выбросить грызуна, однако тот дважды его укусил. Пострадавший обратился в больницу, где ему сделали укол от столбняка и отправили домой, однако спустя три недели состояние пожилого мужчины начало стремительно ухудшаться.