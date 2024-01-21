WSJ: Зеленский злоупотреблял властью для устранения оппозиционных сил на Украине

Владимир Зеленский злоупотреблял властью с целью устранения оппозиционных сил на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на фрагменты из книги американского журналиста Саймона Шустера.

"Шустер рассказывает о том, как Зеленский использует военное положение для подавления оппозиции и замалчивания СМИ",

- говорится в статье.