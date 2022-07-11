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Я фейк! Шокирующие кадры. Смотреть до конца
Эмоциональное видео, записанное жителями Донецка, о которых укропроганда и Западные инфопомойки пишут, что они - фейк!
По данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибло от 13 тысяч человек, среди них - более 100 детей. Но ни эти жертвы, ни другие страдания населения ЛДНР из-за обстрелов ВСУ за 8 лет боевых действий не были удостоены внимания мира.
После поставок Украине вооружения образца НАТО, обстрелов мирных жителей Донбасса стало больше. Так, снаряд прилетел в дом Миши, в видео он находится в своей разбитой квартире. У него 10 шрамов на голове. Его соседи тоже пострадали, как и многие другие жители Донецка.
Всего за последний месяц в сторону мирных городов Донбасса было выпущено 10940 снарядов. 78 жителей погибло, из них - 8 детей. 115 детей ранено.
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