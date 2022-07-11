Я фейк! Шокирующие кадры. Смотреть до конца

Эмоциональное видео, записанное жителями Донецка, о которых укропроганда и Западные инфопомойки пишут, что они - фейк!

По данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибло от 13 тысяч человек, среди них - более 100 детей. Но ни эти жертвы, ни другие страдания населения ЛДНР из-за обстрелов ВСУ за 8 лет боевых действий не были удостоены внимания мира.

После поставок Украине вооружения образца НАТО, обстрелов мирных жителей Донбасса стало больше. Так, снаряд прилетел в дом Миши, в видео он находится в своей разбитой квартире. У него 10 шрамов на голове. Его соседи тоже пострадали, как и многие другие жители Донецка.