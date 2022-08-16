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Ядерная война может привести к гибели 5 млрд людей
Ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Food, конфликт с применением оружия массового поражения приведет к глобальному голоду, из-за которого умрут более пяти миллиардов человек.
Исследователи оценили эффект, который окажут огненные бури, вызванные ядерными взрывами, на климат Земли. В результате глобальных пожаров в атмосферу будут выброшены миллионы тонн сажи, которые заблокируют солнечный свет, необходимый для фотосинтеза, и окажут охлаждающий эффект на климат.
Это надо помнить всем. И тем, кто имеет доступ к ядерному оружию, и тем, кто провоцирует ядерный конфликт.
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