3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Япония больше не входит в тройку крупнейших экономик мира
После снижения ВВП Японии на 3,3 % в течение двух кварталов подряд страна из-за слабого внутреннего спроса неожиданно вступила в рецессию, утратив положение третьей крупнейшей экономики мира и уступив его Германии, сообщает Yeni Şafak.По мнению аналитиков, причиной такого развития событий стало резкое падения курса иены.
Японская валюта за последние два года потеряла более 18 % своей стоимости относительно доллара, а на фоне поддержания Банком Японии отрицательных процентных ставок эта потеря в прошлом году составила 7 %. Частное потребление, на долю которого приходится более половины экономического производства Японии, в последнем квартале сократилось на 0,2 %, продолжив падение третий квартал подряд.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов