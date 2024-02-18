Япония больше не входит в тройку крупнейших экономик мира

После снижения ВВП Японии на 3,3 % в течение двух кварталов подряд страна из-за слабого внутреннего спроса неожиданно вступила в рецессию, утратив положение третьей крупнейшей экономики мира и уступив его Германии, сообщает Yeni Şafak.По мнению аналитиков, причиной такого развития событий стало резкое падения курса иены.

Японская валюта за последние два года потеряла более 18 % своей стоимости относительно доллара, а на фоне поддержания Банком Японии отрицательных процентных ставок эта потеря в прошлом году составила 7 %. Частное потребление, на долю которого приходится более половины экономического производства Японии, в последнем квартале сократилось на 0,2 %, продолжив падение третий квартал подряд.