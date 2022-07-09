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За границу — для проституции. Задержана банда украинских секс-торговцев

За границу — для проституции. Задержана банда украинских секс-торговцев

"После нескольких месяцев наблюдения" украинская прокуратура арестовала лидера банды, который заманивал женщин фальшивыми предложениями о работе, а затем принуждал их к проституции.

Банда, базирующаяся в Киевской области, завербовала несколько украинских женщин после начала российской спецоперации с ложной перспективой легальной работы, отправила их в Турцию и принудила к секс-работе.

Задержали лидера банды "на горячем", когда он отправил за рубеж 21-летнюю девушку из Донецка, которая искала работу.

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