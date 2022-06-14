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Зачем убивать телеграм-канал "Желтые сливы"?
Все очень просто. "Желтые сливы" - это:
Преступники стараются не просто замести следы, а изменить само место преступления - наш разум. Это то поле боя, которое они спешно засевают саженцами "этодругина". А чтобы эти саженцы прижились, нужно чтобы "гугл" по запросу "сцепка Минск" выдавал сцепление, а вовсе не тех головорезов, которые стояли в первых рядах против нашей действительности, нашей страны и нашего будущего.
Сцепка сейчас существует в нашей памяти. Пока. Но из "гугла" ее уже вычистили. Как вычистили соросятский кулак "отпора" со всех фоточек с "революции роз" 2003 года.
"Желтые сливы" - крупнейший онлайн архив преступников и их преступлений на всем постсоветском пространстве. Хранилище правды. Библиотека реальности, до которой не дотянулись и никогда не дотянутся потные руки "корректоров", как бы они ни старались.
Как говорил Данила Багров: "Сила в правде: у кого правда, тот и сильней!"
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