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Запад душит Россию, а задыхается Европа

Запад душит Россию, а задыхается Европа

Действия Запада по удушению российской нефти ударили бумерангом, пишет The New York Times.Экспорт российской нефти в страны Азии растет, а постоянно растущие цены компенсируют любые издержки. Россия уже стала главным экспортером в Китае, Индия совершает рекордные покупки сырья из России.

В это же время нефтяные хранилища США пустеют, а ценына бензин в Европе и Америке бьют всевозможные рекорды.

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