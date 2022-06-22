Запад душит Россию, а задыхается Европа

Действия Запада по удушению российской нефти ударили бумерангом , пишет The New York Times.Экспорт российской нефти в страны Азии растет, а постоянно растущие цены компенсируют любые издержки. Россия уже стала главным экспортером в Китае, Индия совершает рекордные покупки сырья из России.

В это же время нефтяные хранилища США пустеют, а ценына бензин в Европе и Америке бьют всевозможные рекорды.