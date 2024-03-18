"Все хуже и хуже". Запад призвали трезво взглянуть на украинский конфликт!



На Западе немало тех, кто отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли, пишут авторы норвежского блога Steigan. Есть лишь один достойный выбор - прекратить поставки оружия и сесть за стол переговоров. Это единственный способ спасти Украину, отмечается в материале.



Но правительство Норвегии продолжает выступать с воинственными лозунгами типа "Послать Украине еще больше оружия!" и "Россия не имеет права выиграть!". И пока это продолжается, отправная точка для мирных переговоров становится все хуже и хуже.