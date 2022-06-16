Западное оружие в Украине уничтожается моментально

"Западная пресса признает, что русские уничтожают западное оружие, - сказал Александр Шпаковский. - Уничтожают на марше или в местах загрузки и выгрузки. И это влияет на темпы и решительность в плане поставок оружия на Украину. Что толку поставлять, если сразу же оно как в топке сгорает".

Вопрос: для чего им это оружие? "Они совершают не военно-мотивированные, а политически-мотивированные действия - обстрелы Донецка, обстрелы территории РФ, - продолжил Шпаковский. - То есть это государство, которым, по сути, управляют фигляры - актеры, мастера создания иллюзии и химер. Арестович, Зеленский, Подоляк специализируются именно на этом! Поэтому если западное оружие к ним попадет, то мы можем столкнуться с рисками нанесения ракетных ударов в глубину территории как России, так и Беларуси".