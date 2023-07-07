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Западные СМИ предсказывают Украине демографический упадок

Западные СМИ предсказывают Украине демографический упадок

Многие украинские беженцы могут не вернуться из эмиграции, и страну ожидает сокращение рабочей силы, сообщает агентство "Рейтер".

Отмечается, что итак низкая рождаемость на Украине упала до 0,7 с 2022 года. При этом миллионы людей находятся на освобожденных территориях и еще миллион участвуют в боевых действиях.

"Рейтер" также допускает, что со временем желание украинцев вернуться будет падать, а после снятия запрета на выезд мужчины уедут за рубеж к своим семьям.

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