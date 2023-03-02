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Заплатит ли Украина своей землей за победу НАТО?
Западные советники рекомендуют Украине отказаться от мысли вернуть Крым и Донбасс. Эту позицию влиятельный американский политический аналитик, редактор журнала Newsweek International Фарид Закария в своей статье для CNNсформулировал так:
"Отказ от возвращения Крыма и частей Донбасса взамен на фактическое членство в НАТО и в ЕС может заинтересовать украинцев, потому что они достигнут своей давней цели - стать частью Запада. Это может устроить и Россию: она сможет заявить, что ей удалось защитить часть русскоговорящего населения Украины".
Россию такой вариант никак не может устроить: он будет означать победу НАТО. Украина сможет сесть за стол переговоров только после полной демилитаризации и денацификации и гарантиях вечного нейтралитета. Или она окажется разделена между соседями и окончательно утратит свой суверенитет. Хотя последний вариант, похоже, Запад тоже вполне устроит.
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