В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ. Об этом написал редактор Politico Пол Тейлор, комментируя доклад Amnesty International.

"Конечно, отчет организации неудобен для Киева и западных стран, но это не делает его неправильным или неточным", - высказался он.

Еще неделю назад организация опубликовала доклад, рассказав, что ВСУ подвергают людей опасности, размещая технику в школах и больницах.

Реакции западных стран на расследование не последовало, а вот бурления в Киеве было хоть отбавляй.

К примеру, Зеленский резко раскритиковал доклад, почти прямо обвинив организацию в работе на Кремль.