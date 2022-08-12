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Зеленский должен признать преступления украинской армии
В США призвали Зеленского признать преступления ВСУ. Об этом написал редактор Politico Пол Тейлор, комментируя доклад Amnesty International.
"Конечно, отчет организации неудобен для Киева и западных стран, но это не делает его неправильным или неточным", - высказался он.
Еще неделю назад организация опубликовала доклад, рассказав, что ВСУ подвергают людей опасности, размещая технику в школах и больницах.
Реакции западных стран на расследование не последовало, а вот бурления в Киеве было хоть отбавляй.
К примеру, Зеленский резко раскритиковал доклад, почти прямо обвинив организацию в работе на Кремль.
Кажется, теперь Зеленский обвинит в работе на Кремль еще и Politico.
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