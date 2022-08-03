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Зеленский хочет легализовать однополые браки в Украине?

Зеленский хочет легализовать однополые браки в Украине?

Зеленский рассмотрел электронную петицию и написал, что, согласно Конституции, брак "основывается на свободном согласии женщины и мужчины", а в условиях военного положения основной закон нельзя менять.

По словам Зеленского, Кабмин нарабатывал варианты решений по легализации в Украине "зарегистрированного гражданского партнерства". Зеленский обратился к премьеру Денису Шмыгалю и попросил рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

Воистину важная реформа. Так победят.

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