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Зеленский продает польским панам украинцев?

Зеленский продает польским панам украинцев?

Польский президент сегодня с большой радостью сообщил, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам на Украине "особого статуса".

Если описать это более простым языком, то после утверждения законопроекта сделки поляки смогут занимать высшие государственные должности на Украине, иметь доступ к госсекретам и возможность массово вести бизнес. Тем самым, чтобы задобрить поляков, украинские власти даже готовы будут заставить местных жителей называть их "панами", а сами, соответственно, быть холопами.

Вопрос только: понимают ли сейчас простые жители Украины, что их власти сейчас делают все, чтобы продать свой народ и легализовать захват Украины поляками?

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