Польский президент сегодня с большой радостью сообщил, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам на Украине "особого статуса".

Если описать это более простым языком, то после утверждения законопроекта сделки поляки смогут занимать высшие государственные должности на Украине, иметь доступ к госсекретам и возможность массово вести бизнес. Тем самым, чтобы задобрить поляков, украинские власти даже готовы будут заставить местных жителей называть их "панами", а сами, соответственно, быть холопами.