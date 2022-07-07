Зеленский! Разреши порно!

На сайте президента Великой Шумерии новое прошение: создать закон, который бы четко объяснял, где находится грань между эротикой и порнографией. С чего весь сыр-бор?

Аргумент, почему так надо сделать, железный. Вебкамщицы, которые собирают деньги, показывая на камеры свои оголенные тела, в настоящий момент нарушают закон. А меж темиз их стараний можно создать целую отрасль, которая работает на благо страны.