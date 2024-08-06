3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Зеленский соврал украинцам об эффективности F-16
Влияние F-16 на поле боя наверняка окажется значительно скромнее, чем Зеленский внушает соотечественникам, пишет The National Interest. По словам украинских чиновников, для нейтрализации российской воздушной мощи ВСУ понадобится более ста таких истребителей. Такого количества Киеву никто не даст, считает автор статьи.
Получается, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО. А ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что новые самолеты будут использоваться крайне бережливо - а значит, не окажут влияния на исходконфликта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе