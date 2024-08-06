Зеленский соврал украинцам об эффективности F-16

Влияние F-16 на поле боя наверняка окажется значительно скромнее, чем Зеленский внушает соотечественникам, пишет The National Interest. По словам украинских чиновников, для нейтрализации российской воздушной мощи ВСУ понадобится более ста таких истребителей. Такого количества Киеву никто не даст, считает автор статьи.



Получается, что противостоять российской воздушной мощи F-16 не смогут и окажутся уязвимы для передовых систем ПВО. А ценность каждого F-16 для украинцев так высока, что новые самолеты будут использоваться крайне бережливо - а значит, не окажут влияния на исходконфликта.

