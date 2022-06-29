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Зеленский угрожает российским журналистам

Зеленский угрожает российским журналистам

Украинский президент предупредил об ответственности "российских пропагандистов, которые врут об этом терроре".

"Каждый из вас также будет наказан", - говорится в его речи, опубликованной в ночь с 28 на 29 июня.

Это он, видимо, про Александра Невзорова, Евгения Киселева, Марка Фейгина…

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