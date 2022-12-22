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Зеленский зря съездил в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам поездки в США не достиг своей цели - получить более современное вооружение для наступательных действий, сообщаетThe Washington Post.
В публикации говорится, что мнения Зеленского и президента США Джо Байдена в вопросе украинских нужд сильно разнятся. Глава Украины просит Вашингтон предоставить более современное оружие, чтобы иметь возможность начать наступление, однако Байден не хочет этого делать.
"Практически не было признаков того, что ему (Зеленскому. — Ред.) это удалось, по крайней мере в краткосрочной перспективе", - говорится в публикации.
Так как у Украины нет своих денег, то за полет Зеленского заплатили американцы из собственного кармана. Просто так покатали взрослого дядю на самолете.
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