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"Зеленые" в истерике: чтобы обогреться зимой, латыши уничтожают молодые деревья
- А чего это у вас лесов нет?
- Так вырасти не успевают! Холодно очень - мы их и рубим.
В Польше недавно разрешили гражданам собирать хворост, иначе померзнут зимой без российского газа. А в гордой Латвии, которая от энергоресурсов из России отказалась еще раньше, пошли дальше - там внесли изменения в правила вырубки леса, разрешив рубить на щепу совсем молодые деревца. Взрослых подращенных деревьев в стране не так много.
Теперь все надежды и чаяния "зеленых" пошли лесом. Делается это для того, чтобы "обеспечить эффективное использование ресурсов, повысить продуктивность лесонасаждений, увеличить стоимость лесов и потенциал ежегодных доходов лесной отрасли, а также повысить ее конкурентоспособность". Но все понимают: важно, чтобы население не отдало богу душу зимой. А то русофобия чревата простудными заболеваниями, воспалениями верхних дыхательных путей и обморожениями.