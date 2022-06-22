"Зеленые" в истерике: чтобы обогреться зимой, латыши уничтожают молодые деревья

- А чего это у вас лесов нет?

- Так вырасти не успевают! Холодно очень - мы их и рубим.

В Польше недавно разрешили гражданам собирать хворост, иначе померзнут зимой без российского газа. А в гордой Латвии, которая от энергоресурсов из России отказалась еще раньше, пошли дальше - там внесли изменения в правила вырубки леса, разрешив рубить на щепу совсем молодые деревца. Взрослых подращенных деревьев в стране не так много.