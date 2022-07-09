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Зеля начал зачистку своего окружения
Комик уволил с поста послов "ценителя немецких колбас" Мельника и еще4послов.
Укропропаганда скажет, что это ротация чиновников и они пойдут на повышение, но скорее всего они пойдут на понижение, в подвалы СБУ. Ведь укрофюреруне нужны конкуренты в борьбе за трон Банковой.
Зеленский все-таки решил остаться на троне в окружении трупов, лежащих на выжженной земле.
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