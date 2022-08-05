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Жена Байдена сильно переживает за Джозефа. Почему?

Жена Байдена сильно переживает за Джозефа. Почему?

Жена Байдена Джил с очень обеспокоена состояниемздоровья Джозефа. И не только из-за 6-го положительного теста на COVID.

На самочувствии президента, по ее словам, сказываются и его низкие политические рейтинги, и критика оппонентов из-за возраста, а также внешнеполитические вызовы, кризис на Украине. Об откровениях Джил Байден сообщилCNN.

Ну и "пилюльку" CNN выдал: "Первая леди США мужественно встречает проблемы супруга, настроена на его участие в следующих президентских выборах в 2024 году".

Ранее круглосуточный американский телеканал был весьма лоялен к Бодрому Джо, но вот болезнь случилась…

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