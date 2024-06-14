"Бедный ужин": жители итальянского города Бриндизи выразили протест против инаугурационного ужина G7.



Цель акции - показать, что лидеры стран G7 не могут предложить ничего хорошего для простого народа.



"Их задача - продолжать богатеть за счет ископаемого топлива, бензина, газа и войны", - отметила одна из участниц "бедного ужина".