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Жители итальянского города Бриндизи выразили протест против инаугурационного ужина G7

"Бедный ужин": жители итальянского города Бриндизи выразили протест против инаугурационного ужина G7.

Цель акции - показать, что лидеры стран G7 не могут предложить ничего хорошего для простого народа.

"Их задача - продолжать богатеть за счет ископаемого топлива, бензина, газа и войны", - отметила одна из участниц "бедного ужина".

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