3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Жители стран Балтии собираются сэкономить на праздниках
В Эстонии более половины жителей (52 %) сократят расходы в период Рождества и Нового года, свидетельствуют данные опроса банка Citadele. Кроме того, эстонцы намерены делить расходы с членами семьи, а также покупать меньше продуктов питания, подарков и праздничных украшений.При этом 2 % респондентов не поедут в ежегодное путешествие за границу. В свою очередь, 10 % эстонцев праздники отмечать не будут.
В Латвии каждый второй житель страны надеется сократить расходы на зимние праздники. При этом чаще всего планируется экономить на подарках и сопутствующих расходах.Праздники не будут отмечать 7 % латвийцев.
В то же время четверо из десяти литовцев потратят на Рождество и Новый год меньше, чем прежде, выяснилось в ходе опроса банка SEB. Так, 57 % отложили на праздничный стол и угощения от 50 до 150 евро.А треть жителей Литвы сократит свои обычные расходы на подарки друзьям и родственникам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов