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Жители стран Балтии собираются сэкономить на праздниках

Жители стран Балтии собираются сэкономить на праздниках

В Эстонии более половины жителей (52 %) сократят расходы в период Рождества и Нового года, свидетельствуют данные опроса банка Citadele. Кроме того, эстонцы намерены делить расходы с членами семьи, а также покупать меньше продуктов питания, подарков и праздничных украшений.При этом 2 % респондентов не поедут в ежегодное путешествие за границу. В свою очередь, 10 % эстонцев праздники отмечать не будут.

В Латвии каждый второй житель страны надеется сократить расходы на зимние праздники. При этом чаще всего планируется экономить на подарках и сопутствующих расходах.Праздники не будут отмечать 7 % латвийцев.

В то же время четверо из десяти литовцев потратят на Рождество и Новый год меньше, чем прежде, выяснилось в ходе опроса банка SEB. Так, 57 % отложили на праздничный стол и угощения от 50 до 150 евро.А треть жителей Литвы сократит свои обычные расходы на подарки друзьям и родственникам.

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