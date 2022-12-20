Жители стран Балтии собираются сэкономить на праздниках

В Эстонии более половины жителей (52 %) сократят расходы в период Рождества и Нового года, свидетельствуют данные опроса банка Citadele. Кроме того, эстонцы намерены делить расходы с членами семьи, а также покупать меньше продуктов питания, подарков и праздничных украшений.При этом 2 % респондентов не поедут в ежегодное путешествие за границу. В свою очередь, 10 % эстонцев праздники отмечать не будут.

В Латвии каждый второй житель страны надеется сократить расходы на зимние праздники. При этом чаще всего планируется экономить на подарках и сопутствующих расходах.Праздники не будут отмечать 7 % латвийцев.