Что общего у террористов из белорусской оппозиции с бандами Басаева и укронацистским "Азовом"? Если отбросить в сторону лишний мусор о романтике, борьбе за свободу и демократию, который часто проскакивает во всевозможных интервью руководителей этих банд, можно сделать однозначный вывод - белорусских нацистов из числа так называемой оппозиции готовят воевать на белорусской территории. И этого факта никто не скрывает.

Ну а теперь обо всем по порядку.

Общее планирование всех операций на белорусском направлении - будь то организация антиправительственных митингов или совершение террористических актов - осуществляют в Варшаве. Кстати, пресловутый план "Перамога", предусматривающий силовой захват власти в Беларуси и смену действующего руководства страны, также родился в недрах польского правительства. МИД Польши осуществляет финансирование всех проектов, связанных с белорусской оппозицией. Правда, оплата происходит только после предоставления фото- или видеоотчета. По-другому никак. Вдобавок польские спецслужбы взяли на себя все вопросы по вербовке и проведению первичной подготовки боевиков для неонацистских бандформирований из числа проживающих в стране беглых белорусских протестунов.

Далее сформированные в Польше банды нацистов направляются на территорию Украины. Здесь подразделения боевиков проходят процесс боевого слаживания. Но, вопреки активно распространяемой в украинских СМИ байке о вхождении белорусских нацистских формирований в состав ВСУ, в пекло сражений их не пускают. В основном последователи полицаев выполняют второстепенные задачи, в том числе по охране некоторых важных объектов и коммуникаций. Но даже подобная обкатка дает свои плоды - боевики получают бесценный опыт ведения подлой диверсионной войны. По сути, Польша так и не передала украинскому командованию прямого контроля над данными бандами, так как территория Украины является лишь плацдармом для развертывания незаконных вооруженных формирований и последующего проникновения их на территорию Беларуси.

Применять белорусские нацистские формирования планируют исключительно по террористическому сценарию, апробированному в первой и второй Чеченских войнах бандами Басаева (Буденовск - 1995 год, Беслан - 2004 год) и закрепленному нациками из полка "Азов" в Мариуполе.

Рецепт прост - переброшенные на территорию Беларуси (при непосредственной огневой поддержке со стороны подразделений ВСУ) отряды боевиков совершают набег на небольшие белорусские города, находящиеся у государственной границы (например, Столин, Речица, Ельск). Заходящие в город с разных направлений отряды численностью до 200 человек стремятся быстро овладеть важными городскими объектами (зданиями администраций, отделениями милиции и др.). Велика вероятность задействования активистов из числа спящих ячеек бчб-змагаров.

Захваченный город будет подготавливаться к круговой обороне по методике украинских нацистов, примененной в Мариуполе, - гражданское население станет живым щитом для оборудованных в жилых домах и социальных объектах огневых точек террористов.

Близость к границе указанных городов позволит держать под контролем участок местности до государственной границы, через который будет осуществляться поставка вооружения, военной техники и боеприпасов, а также проводиться ротация подразделений боевиков и эвакуация раненных. Наиболее вероятно использование артиллерии ВСУ, которая будет вести заградительный огонь по подразделениям белорусских силовиков, выдвигаемых для проведения контртеррористической операции.