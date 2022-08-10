Карач подала на Макара и "Ихнюю Нiву" в суд

Огонь ненависти между беглыми змагарами с каждым днем разгорается все больше и больше.Ольга Карач с самого утра побежала в литовскую полицию заявлять на своего друга Игоря Макара за то, что тот в связке с помойной нивой ее оклеветали, оболгали, унизили и растоптали.