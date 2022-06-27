Змагары просят о помиловании?

София Сапега таки разродилась - попросила президента Республики Беларусь о помиловании.

Сапега вела экстремистский канал ЧКБ, в котором выкладывали личные данные белорусов (журналистов, госслужащих, силовиков и их семей) и призывали к травле и насилию над ними. Её приняли вместе с Протасевичем, когда самолёт с двумя этими мерзавцами на борту сел в Минске. Сапега во всем созналась, пошла на сделку со следствием и получила вполне мягкий приговор - всего 6 лет колонии.

Сапега не раскаялась. О об этом она заявила после суда в каком-то интервью. Сколько волка не корми...Хотя теперь она размазывает розовые сопли про семью, с которой "просто хочет быть рядом". А сколько белорусских семей стали жертвами террора со стороны этой сволочи, Сапега промолчала.