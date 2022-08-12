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Змагары жалуются, что их забывают

За два года беглые змагары превратились в жалких слизняков. Обиженные "Шататели режима" сидят за бугром и жалуются, что их бесполезные шабаши никто не посещает. А еще манкурты жалуются, что их бросили хозяева и теперь не вспоминают.

Такова участь предателей - ими пользуются, а потом выбрасывают.

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