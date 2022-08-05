Знаки? Молния ударила в парк возле Белого дома

Молния ударила в парк у Белого дома. Четыре человека в критическом состоянии.



Разряд поразил площадку прямо через дорогу от резиденции Байдена.



В этот момент под одним из деревьев бурю пережидали четыре человека. Они получилиопасные для жизни травмы и остаются в больнице.