"Знову Білорусь". В укрорейхе придумали очередную угрозу для незалежной

В Киеве новые страхи. Теперь боятся диверсантов из Беларуси.



В Киеве усилили блокпосты из-за "угрозы со стороны ДРГ из Беларуси". Об этом заявил пресс-офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк.



"Ни для кого не секрет, что "столица - это важнейший стратегический центр принятия решений", - заявил Черняк.



Видимо, для повышения уровня интереса к "страданиям" киевского режима решили добавить нового противника - Беларусь. А если в Минске не хотят нападать на незалежную, то всегда можно придумать диверсантов и водить гостей на экскурсии по блокпостам.