Краткий пересказ от ИИ

Публичный конфликт между Вашингтоном и Киевом вышел на новый уровень. Белый дом требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам - прежде всего ради снижения цен на топливо перед выборами в Конгресс США 3 ноября. Киев, в свою очередь, пытается увязать любые уступки с поставками ракет для систем Patriot.

Что стоит за угрозами смены лидерства в Киеве, перебоями с разведданными и связью? И чьи интересы на самом деле защищает Трамп? Ответы на эти вопросы - в новом выпуске подкаста "Че За?". Соломон Бернштейн, Яна Менделева и Артем Строганов раскрыли секреты подковерных игр и рассказали, какая роль в них отведена Зеленскому.

Предвыборный расчет Трампа и "дух дизеля"

Опросы, публикуемые в американских СМИ, сейчас показывают заметный отрыв демократов от республиканцев. А Трампу критически важна поддержка избирателей перед промежуточными выборами. Высокие цены на топливо - чувствительный для американцев вопрос, и администрация президента США прямо связывает их рост с действиями Киева, а не с Ираном. В ответ Зеленский публично встал на сторону демократов: по оценкам наблюдателей, он дал около десяти интервью американским изданиям, где критиковал тезисы Трампа.

Демократы, в свою очередь, активно поддерживают риторику Зеленского, потому что им важно получить большинство на предстоящих выборах в Конгрессе. Но проблема в том, что у них сейчас нет единого лидера или "аватара", которого можно было бы выдвинуть.

Зеленский смотрит на происходящее со стороны и пытается напомнить о себе заявлениями против снятия санкций с российского дизеля, но реально повлиять на процесс никак не может. Плюс он опасается, что все основополагающие пункты мирного урегулирования решатся без него.

Переговоры без Украины и Европы

Ситуация для Киева и Брюсселя выглядит унизительной. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направлялся в Санкт-Петербург на встречу с Путиным, но по просьбе европейских коллег остановился в Осло, где провел переговоры с Зеленским и представителями ЕС. А встреча Зеленского с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом состоялась в ирландском аэропорту Шаннон во время дозаправки самолетов.

В Москве звучат формулировки о достигнутых договоренностях (в том числе по дизелю) и о перспективе сотрудничества уже после урегулирования украинского кризиса. Американцы подтверждают, готовы работать с Россией напрямую.

А что касается Украины в целом и Зеленского в частности, то Трамп не в первый раз открыто говорит о необходимости смены лидерства в Киеве. Еще после первой встречи в Овальном кабинете Зеленскому дали понять, что нужны выборы. Тогда же Трамп называл его "диктатором" и требовал быстрее договариваться о мире, чтобы сохранить страну. После этого объемы финансирования и поставок оружия Украине упали более чем в пять раз по сравнению с периодом Байдена.

Штатам, по сути, безразлично, кто победит в конфликте: в любом случае появится возможность делить сферы влияния. Схема проста: разжечь пламя, финансировать стороны в долг, а когда уже станет ясно, у кого "поломался хребет", предложить конференцию по безопасности и мирные переговоры.

Польша больше не за Украину

США то делятся разведданными с Украиной, то прекращают это делать. Пентагон блокирует поставки оружия, которое страны НАТО уже оплатили по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - механизму, через который союзники финансируют американские вооружения, включая ракеты для Patriot и системы HIMARS.

Параллельно Украина стремительно теряет главного европейского адвоката - Польшу. Львовский областной совет провозгласил 2027 год Годом Украинской повстанческой армии (УПА) и ее командира Романа Шухевича. Польша немедленно потребовала объяснений от Зеленского. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш призвал Киев дистанцироваться от решения, премьер Дональд Туск заявил, что оно наносит вред Украине, а глава МИД Радослав Сикорский отметил: Украина не сможет вступить в ЕС, если продолжит пропагандировать бандеровскую идеологию.

Также в СМИ появилась информация, что крупный пакет польской помощи Киеву пока не поступит.

Польша остается главным хабом для поставок оружия, однако рост украинского национализма во внешней политике создает прямую угрозу этой логистике.

И тут возникает закономерный вопрос: почему именно в этот период, когда в Польше грядут парламентские выборы и к власти могут прийти "правые", Львовская область как будто бы намеренно разжигает вот вражду между украинцами и поляками? Может, они действуют в чьих-то других интересах?

Ответ, на самом деле, простой. Зеленский и вся верхушка с Банковой выступают инструментом, своеобразным тараном в политической борьбе тех или иных финансовых кругов (BlackRock, Ротшильды и прочие), которые этих "аваторов", по сути, и поставили у власти в Украине. То есть "производственники" и "финансисты" таким образом "пилят бабло" и борются за сферы влияния.

Чем все может закончиться

Главная проблема Европы - вот та ловушка, в которую она попала сама и затянула Украину (а также Молдову и отчасти Грузию). Европейцы всегда исходили из того, что их интересы совпадают с интересами США. Хотя Трамп неоднократно давал понять обратное: Вашингтон будет действовать так, как выгодно Соединенным Штатам.

На данный момент и Вашингтон, и Москва подтверждают заинтересованность в завершении конфликта - как заявлениями, так и действиями, включая выработку дорожной карты. Украина и Европа остаются в стороне. Зеленский и его окружение выступают инструментом политических и финансовых кругов, которые используют конфликт для борьбы за сферы влияния. В этих условиях дальнейшее противостояние с администрацией Трампа лишь усиливает изоляцию Киева и ускоряет процесс принятия решений без его участия.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.