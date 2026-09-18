Че за?.. Мир стоит на пороге топливного кризиса, цена 150 долларов за баррель - уже почти реальность

Цена барреля нефти марки Brent уже уверенно держится выше 100 долларов, а в сентябре нынешнего года подбиралась к 109-110 долларам. И прогнозы, что нефть скоро будет стоить 150 долларов за баррель, уже не кажутся шок-контентом, а выглядят как рабочий сценарий для рынков.

И речь идет не просто о ценах на заправках, а о системном топливном шоке: под ударом окажутся логистика, сельское хозяйство, авиация и, как следствие, стремительно поползут вверх цены на продовольствие.

Что нас ждет в ближайшее время? Случится ли мировой топливный кризис? И если да, то какие страны пострадают в первую очередь? На эти вопросы в подкасте "Че За?" ответили медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Для понимания

В США легковые машины в основном ездят на бензине. Дизель там - удел грузовиков, армии, фермеров и всей цепочки поставок. Именно поэтому американские комментаторы, когда хотят смягчить картину, чаще говорят про бензин.

Говоря о ценах на бензин (gas prices), американские экономисты, политики или блогеры чаще всего оценивают прямую нагрузку на кошелек обычного потребителя/избирателя. Однако цены на дизель (diesel prices) гораздо сильнее отражают реальное состояние экономики, инфляцию и скрытые издержки. Поэтому в то время, когда медиа рапортуют, что "цены на бензин стабилизировались", экономическая реальность может быть гораздо суровее, если в это же время цена на дизель бьет рекорды.

Стоимость дизельного топлива в США - это скрытый налог на все сферы жизни. Подорожание этого вида топлива сразу тянет вверх стоимость уборочной техники, рейсовых траков и армейской логистики. Для фермеров это особенно больно в сезон уборки. Дальше цепочка простая: дороже полевые работы → дороже зерно и кукуруза → дороже вся продуктовая корзина.

Нынешнее Рождество для жителей западных стран в таких условиях обещает быть одним из самых дорогих.

Не просто кризис, а "кризис-матрешка"

Говоря о мировом топливном кризисе, нельзя назвать какую-то одну главную причину. Здесь складывается несколько контуров сразу - этакая матрешка.

Первый контур - пылающий Ближний Восток и два пролива. Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив - это узкие горловины мировой торговли нефтью и товарами. Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аравийским и является южным подходом к Суэцкому каналу, через который исторически проходит порядка 30 % мировой морской торговли. Теоретически, Иран может закрыть сразу два этих прохода. Тогда судам придется идти вокруг Африки - это дополнительные семь суток в пути на скорости около 11 узлов, плюс прохождение рискованных (назовем их так) для судоходства участков. Затраты и риски колоссальные.

А 11 сентября хуситы заняли стратегический портовый город Моха, остров Перим (Маюн) в самом Баб-эль-Мандебе и ряд островов в южной части Красного моря. И теперь они полностью контролируют побережье.

Одновременно непростая ситуация сохраняется и в Ормузском проливе. Об этом тоже не надо забывать.

Второй контур - уже существующий разрыв Европы с российскими энергоресурсами и замена их американскими. В 2025 году Урсула фон дер Ляйен подписала кабальный договор с США, в соответствии с которым ЕС обязуется до 2028 года закупить у США энергоресурсы на сумму 750 млрд долларов. Цель - обеспечить энергетическую безопасность Европы, диверсифицировать источники и заместить ранее поставлявшиеся российские энергоресурсы.

К слову, помимо энергетики, сделка включает закупку европейскими странами американских ИИ-чипов для дата-центров (еще минимум на 40 млрд долларов), а также предоставление льготных условий для сельскохозяйственной и рыбной продукции из США.

Для РФ этот "договорняк" обернулся падением доли на европейском энергетическом рынке до исторического минимума (объем импорта российского газа сейчас составляет порядка 16 %, хотя когда-то был около 44 %). Доля США, наоборот, выросла до максимума (практически до 56 %).

Но стало ли от этого лучше Европе? Вместо ответа просто приведем пару цифр. Несколько лет назад, когда Россия продавала в страны ЕС газ по цене 160 долларов за тысячу кубометров, в Брюсселе это называли "энергетическим шантажом Кремля" и "попыткой использовать энергоресурсы как дипломатический таран". Сегодня биржевые цены на газ в Европе превышают отметку в 1 000 долларов за кубометр. И европейцы платят - тихо и покорно.

Третий контур - качество нефти и география добычи. Да, США получили долгосрочный доступ к венесуэльским месторождениям с запасами около 65 млрд баррелей нефти. Но есть нюанс. Это в основном сверхтяжелая нефть пояса Ориноко: лежит глубоко, часто в труднодоступной местности, сама по себе почти не течет. Чтобы ее качать и гнать по трубам, нужны разбавители (дилюенты). Проще говоря, "лопатой не выковыряешь" и мгновенно на рынок ее не выведешь.

Плюс к этому Вашингтон стремительно теряет стабильного и когда-то предсказуемого экономического тылового партнера. Разгорающаяся торговая война между США и Канадой вынуждает Оттаву кардинально менять приоритеты. В итоге она резко нарастила товарный экспорт в КНР (который составил более 15,6 млрд долларов), а в сентябре еще и ввела зеркальные тарифы (от 15 до 50 %) на американскую продукцию объемом около 20 млрд долларов.

Кому будет больнее всего

В Евросоюзе, несмотря на географическую удаленность от Йемена и Персидского залива, уже ощущают на себе этот удар. Дефицит авиационного топлива, простои НПЗ, дорогой газ и зависимость от морских маршрутов через Суэц бьют по промышленности и перевозкам быстрее, чем по странам с собственной добычей. Следующий логичный шаг - риск рецессии.

Индия уязвима из-за высокой доли импорта нефти (порядка 85 %). При стоимости барреля нефти 150 долларов нагрузка на платежный баланс и внутренние цены становится крайне жесткой. В том же ряду - Филиппины и Вьетнам.

Китай в этом сценарии выглядит иначе. Дорогое сырье ему тоже не подарок, но Пекин может ускорить связку с Россией, в частности благодаря проекту газопровода "Силы Сибири - 2", и превратиться в хаб для российских энергоресурсов в сторону Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Тогда вместо пассивного принятия ценового шока Пекин получит возможность управлять потоками энергоресурсов, перенаправляя их в другие страны.

США сами добывают легкую нефть и формально менее зависимы от бензина "с чужого рынка". Психологической отметкой для американской экономики является цена 95 долларов за баррель: ниже ее нефть "упорно не хочет" падать, а когда цена выше - начинают расти издержки логистики и дорожает продовольствие. При этом Вашингтон уже занял место России на значительной части европейского рынка. Вопрос в другом: выдержит ли сама американская конструкция рост цен на дизельное топливо, страховок, фрахта и вторичных санкций на параллельный импорт?

С другой стороны, Трамп сам оказался заложником незакрытых конфликтов - и на Ближнем Востоке, и вокруг Украины. Он хотел бы выйти чемпионом из всей этой ситуации, но дорогая нефть бьет и по США.

Итог пока один. Это не история про одну котировку и не про "бензин подорожал на заправке". Это связка морских путей, танкеров, дизеля, продовольствия и политических сделок. Пока Баб-эль-Мандеб и Ормуз остаются под ударом, а Европа втридорога покупает американский сжиженный газ, самый тяжелый счет получат страны с высокой импортной зависимостью и тонкой продовольственной маржой - Европа уже сейчас, Индия и часть Юго-Восточной Азии в следующую очередь.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.