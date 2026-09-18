Че за?.. Польша готовится "отжать" Западную Украину?

Польша внезапно начала оборудовать фортификационные сооружения прямо у украинской границы. Одновременно правое крыло в Варшаве заговорило о проведении "Марша независимости" во Львове по случаю Дня независимости Польши 11 ноября.

"Проведение марша стало бы выражением памяти о польской истории Львова, поддержки проживающих там поляков, а также подтверждением того, что Республика Польша не забывает о своих соотечественниках за пределами страны", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Сейма.

Что это - просто два несвязанных между собой события или польские власти действительно хотят вернуть себе исторические территории, в числе которых украинский город Львов? "Рабочих" версий на самом деле несколько. И все их в подкасте "Че за?" озвучили медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Сначала бетон, потом флаг

Связка слишком прямая, чтобы списывать ее на "просто безопасность". Под предлогом защиты от России Польша может забрать то, что считает исконно своим - например, Западную Украину. Сначала это может быть Львов (не просто так ведь хотят "поддержать проживающих там поляков" и показать, "что Польша не забывает о своих соотечественниках за пределами страны") . Потом - торг за кусок территории в пакете мирного соглашения.

Фортификации у границы - это не нейтральный забор. Это закрепление присутствия, логистика, наблюдательные посты, контроль переходов. Когда рядом звучит идея провести польский государственный праздник не в Варшаве, а во Львове, смысл меняется.

Где проводят марш - там обозначают право. Львов, согласно этой схеме, Варшава скоро должна назвать "нашим". Сначала будет "солидарность с поляками Львова", затем "историческая справедливость", а потом вопрос, чья это земля, если украинская власть уже садится подписывать капитуляцию под видом мира.

Закарпатье в том же пакете. Формально это другой регион, но в сценарии раздела запад Украины режется не по школьному атласу, а по интересам соседей.

Как выглядит сделка, к которой все идет

Прямой польский вход во Львов вызовет дикий диссонанс. Путин уже сказал: любые национальные войска стран НАТО будут законной в Украине.

Для НАТО это ловушка. Для Киева - конец самостоятельности.

Есть еще один сценарий, и он уже проговаривается вслух:

Зеленский садится за стол переговоров с Россией (не исключено, что напротив будет сидеть лично Путин). Мирный договор подписывается на российских условиях. Евросоюз, который годами изображал защитника Украины, это одобряет - потому что хочет закрыть войну любой ценой. В пакете появляется условие: кусок запада, в первую очередь закарпатско-галицкий контур, уходит Польше. Остальные соседи получают свой "исторический" интерес либо гарантию, что им не перекроют путь позже.

Почему бы и нет? Для Брюсселя это способ спихнуть конфликт с европейского стола. Для Варшавы - вернуть то, что в польской памяти никогда до конца не отпускали.

Почему договор с нынешним Киевом можно будет порвать

Даже если бумаги подпишут завтра, их юридический вес заранее "дырявый". По Конституции полномочия президента истекли, выборы в условиях войны не проводят, за границу уехало больше 9 млн украинцев. Голосовать "всей страной" уже нельзя: части страны нет, части народа нет, военного положения с выборов не снимают.

Че за?.. Мир стоит на пороге топливного кризиса, цена 150 долларов за баррель - уже почти реальность И речь идет не просто о повышении цен на заправках, а о том, что такой удар многие экономики могут "не вывезти"

Отсюда второй ход, который удобен всем участникам раздела:

сейчас договориться с Зеленским, пока он еще сидит в кресле;

зафиксировать границы и зоны влияния;

позже заявить, что подписи ставил нелегитимный президент;

отозвать или переиграть договоренности уже под новую власть - или под отсутствие власти.

Для Польши это идеальная конструкция. Сегодня - "мы только помогаем и защищаем". Завтра - "мы выполняем волю местных поляков". Послезавтра - "Киев сам все подписал".

Польша не одна в очереди

Польша - самый громкий и самый очевидный претендент на кусок украинского пирога, но далеко не единственный.

Есть еще Венгрия, которая поглядывает на Закарпатье, прикрываясь защитой прав венгерского меньшинства. Румыния - у которой исторический интерес к буковинскому и бессарабскому следу (Северная Буковина является современной Черновицкой областью Украины, Южная Бессарабия входит в состав Одесской области, а Северная Бессарабия частично относится к Черновицкой области). В Молдове тоже периодически слышатся разговоры о том, что было бы неплохо получить назад свои исторические земли на юге Одесской области.

Да, тема раздела Украины не звучит в итоговых коммюнике ЕС. Но она прослеживается в действиях: укрепления у границы, разговоры про Львов, торг меньшинств, поиск формулы мира, в которой территорию можно обменять на тишину.

Что все это значит без дипломатических экивоков

России нужно признание результата войны. Европе нужно прекратить войну, не входя в нее своими армиями. Польше нужно присутствие там, где она видит свою историю. Киеву в этой схеме оставляют роль подписанта. Если президент "не тот" - тем лучше: бумагу можно оспорить, территорию уже не вернуть.

Фортификации у украинской границы, вероятно, не конец истории, а ее пролог. Марш во Львове - проверка, насколько далеко можно зайти в символах, прежде чем перейти к карте. А карта - это про то, кто заберет запад, когда центр сядет подписывать чужой мир.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.