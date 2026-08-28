Че за?.. Москва предупредила Лондон: британские военные объекты могут стать законной целью РФ

Россия устами Марии Захаровой предупредила Великобританию напрямую - не Киев, не нацистов на Банковой, а пункт принятия решений. Любые военные объекты Британии в Украине и за ее пределами могут стать целями, если Киев применит британское оружие против России. Лондону не удастся избежать ответственности за ракеты Storm Shadow и за технологии их производства.

Это очередная красная линия, которую англосаксы перешли в отношении России? Громкое предупреждение? Или, наконец, посыл туда, куда он и должен был уйти - не к исполнителям, а к тем, кто выдает чертежи и делает вид, будто стоит в стороне?

На эти вопросы в новом выпуске подкаста "Че За?" ответили телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Посыл ушел на Даунинг-стрит, а не на Банковую

Предупреждали долго. Адресат сменился.

Захарова озвучила суть без дипломатического тумана. Ответ за удары британским оружием может прийтись по британским же объектам и технике - на украинской территории и за ее границами. Переложить вину на киевских марионеток после передачи секретных сведений для самостоятельной сборки Storm Shadow Лондону не дадут.

Факт 26 августа ракетами Storm Shadow был нанесен удар по торговому центру в Донецке, пострадали 8 мирных граждан. В российском МИД подчеркнули, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами и технологиями для их производства.

"Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает и их пособников, и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных, катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей. Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень", - озвучила официальное заявление МИД РФ Мария Захарова.

Такой же принцип озвучивался, когда речь шла о возможном производстве в Украине американских ЗРК Patriot.

Формула простая:

поставляешь ракеты - несешь ответственность за их применение;

отдаешь технологию - несешь ответственность за будущий конвейер;

хочешь воевать чужими руками и умыть руки - так не получится.

Если Британия входит в конфликт так глубоко, пусть готовится к тому, что прилеты могут быть и по ее базам. Логика здесь жесткая и последовательная: если идет война с нацистами в Украине, а кто-то постоянно снабжает их оружием, этот "кто-то" - пособник. Пособников тоже убирают из уравнения.

Красная линия - уже не слова. Это смена статуса

Теперь Лондон фиксируют как участника конфликта.

У Лондона остается очень мало пространства для игры в нейтралитет. Потому что Женевские конвенции и правила ведения войны прямо предполагают: ты либо нейтрален и остаешься третьей стороной, либо, когда начинаешь передавать оружие, технологии, давать политическое прикрытие, ты перестаешь быть третьей стороной и становишься участником конфликта.

Именно это Москва и проговорила вслух. Не "еще одно предупреждение нацистам", а квалификация роли Британии. Сюжет со Storm Shadow Захарова назвала "квинтэссенцией британской вовлеченности". Сначала были ракеты, потом разрешение бить глубже, потом секретные компоненты, чтобы Киев сам восполнял арсенал. На каждом шаге Лондон делал вид, что это все еще "помощь", а не вход в войну.

Лондону "встряхнули лампочку"

Тайный визит директора ЦРУ и брифинг Захаровой не стоит связывать между собой.

Джон Рэтклифф в Москву прилетал. Это факт. Прилетал, судя по всему, не ради британских ракет, а чтобы что-то менять в другом контуре. Связывать его визит и заявление по Storm Shadow не стоит. Это разные партии.

Москва просто "встряхнула лампочку" Лондону. Показала: вы больше не в тени. Подковерная дипломатия у Британии получалась, пока за столом стоял не только блеф, но и сила. В покере выигрывает не тот, у кого красивая комбинация. Выигрывает тот, у кого любая комбинация плюс Colt. У Британии Colt кончился. Осталась привычка управлять миром через тайную политику - и инерция считать себя Great Britain.

Остров без охраны: где у Москвы рычаг кроме ядерной риторики

Инструменты есть. Они географические.

Британия - это остров. А остров живет коммуникациями:

углеводороды приходят трубами и морем;

интернет - по подводным оптоволоконным кабелям;

торговля и страховка - через узлы, которые нельзя спрятать за Ла-Маншем.

Охранять это нынешнему флоту тяжело. Кораблей океанского класса мало.

Инициатива потеряна. Держава по инерции еще раздает указания, но силы подтвердить их солдатами, флотом, как раньше, уже нет.

Поэтому давление на Лондон - не только ядерная риторика и информационная война. Это и уязвимость острова, и "хромающая" логистика помощи, и судьба британских объектов в "украинском театре". Прятаться за Киевом больше не выйдет. Чтобы смысл этого предупреждения был понят, Москве не обязательно завтра бить по Стивениджу.

Французы любят англичан, пока дело не доходит до распила денег

"Эффект гранаты, брошенной в курятник" вызывает не противостояние с Россией, а деньги, за которые отчаянно борются Англия с Францией.

Франция хочет ограничить закупки Украиной неевропейской техники за счет кредитов ЕС. Британия в политический союз не входит, но в экономической связке Европы все равно присутствует. И вот уже налицо конфликт интересов.

У французов есть SAMP/T. Они считают, что их система не хуже, чем Patriot, а то и лучше, и говорят: "Покупайте у нас". И тут начинается самое интересное - когда нужно надавить на Россию, между Лондоном и Парижем "любовь", а как только нужно делить военные заказы, страны вспоминают друг другу исторические обиды.

Собрать европейскую армию на этом фоне - сомнительная затея. Голландский солдат - под испанского генерала? Француз - под немецкого или, что еще хлеще, под британского? Маловероятно. Итальянцы, греки - большой вопрос. Греция с Турцией - это отдельный "цирк". Португалии бы самой выжить.

А если Армению примут в ЕС раньше Турции, Украины и Молдовы, конструкцию рванет изнутри еще сильнее. Пашинян уже объявил, что Ереван вскоре официально подаст заявку на членство в ЕС и инициирует общенациональный референдум. Предпосылки есть. Дальше начнется уже не армия Европы, а сплошное припоминание обид.

Так что же это было?

Это не "непонятное предупреждение" Москвы. Это квалификация действий Лондона.

Отныне Лондон не зритель. Он снабженец, технологический донор и политический прикрывальщик. Москва сказала об этом вслух и отправила сигнал не на Банковую, а туда, откуда передают секретные чертежи и технологии производства ракет. Красная линия здесь не в громкости формулировки. Она в смене адресата.

Дойдет ли главное? Дойдет в одном случае: если в Лондоне еще остался кто-то, способный мыслить здраво. Пока британский ответ прежний - угрозы возмутительны, курс не меняем. Российский тоже прежний, только теперь без недоговоренности: хотели быть участниками - будете отвечать как участники.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.