Че за?.. СБУ и ГУР не поделили "российского оппозиционера"?

Жесткими криминальными разборками в Украине уже давно никого не удивишь. Но событие, произошедшее буквально пару дней назад, взбудоражило всех - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны устроили перестрелку. По итогу - один погибший и двое раненых.

Вооруженный конфликт произошел в ночь на 2 сентября 2026 года во дворе жилого дома в микрорайоне Березняки (Днепровский район Киева). Причиной столкновения стало задержание (или попытка похищения, по версии ГУР) Степана Каплунова - заместителя командира по боевой работе подразделения "Русский добровольческий корпус" (РДК), которое курирует Главное управление разведки МО Украины.

Событие вызвало жесткий резонанс на высшем уровне. Зеленский назвал перестрелку "позорной", уволил начальника Департамента охраны гостайны СБУ Олега Храмова и анонсировал дальнейшие кадровые решения. Бывший глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов публично встал на сторону военной разведки, заявив, что "никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих". Расследованием инцидента сейчас занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

Но вопрос даже не столько в том, кто виноват, а в том, что на самом деле делят украинские силовики и что будет, когда над ними перестанет нависать этот "кнут", который пока их хоть как-то сдерживает. На него в подкасте "Че За?" ответили медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева. Слабонервных просим удалиться.

Точь в точь как в 1990-е

Конфликт начинается не в кабинете и не на фронте. Обычный украинский двор. Пацаны ведут других пацанов. Все в масках. Кто-то кому-то что-то сказал - и все…

Дальше - персонажи в гражданском. Без формы, без опознавательных знаков, но с той же логикой улицы: подъехали и начали "качать". Для зрителя картинка узнаваемая до боли. Не "спецоперация двух государственных органов", а разборка вооруженных групп, которым нет дела до того, что вокруг стоят жилые дома.

Якобы речь шла о предотвращении теракта. Но если люди из одной системы государства стреляют по людям из той же системы посреди спального района, юридическая обертка уже вторична. Первичен сам факт: оружие направлено не наружу, а внутрь.

К слову, СБУ и ГУР постоянно конкурируют за сферы влияния, зоны ответственности, ресурсы и финансирование. И порой эта конкуренция перерастает в открытые силовые конфликты, что и произошло 2 сентября.

Стрельба во дворе - это лакмусовая бумажка состояния украинского общества в целом и силовых структур в частности. Сегодняшняя Украина - как большое лоскутное одеяло. ГУР и СБУ не живут как ветви одного штаба. У каждой свой "атаман". За него кладут голову. Что скажет Министерство обороны - уже "их личные дела".

Отсюда и стойкое ощущение распада госаппарата, яркими свидетельствами чего являются:

спецслужбы , которые ведут себя как автономные вооруженные группировки;

, которые ведут себя как автономные вооруженные группировки; люди , которые ради собственного выживания готовы убивать других людей (причем заметьте - не врагов, а своих соотечественников);

, которые ради собственного выживания готовы убивать других людей (причем заметьте - не врагов, а своих соотечественников); контроль, которого либо нет вообще, либо он есть, но почему-то не срабатывает в тот момент, когда уже наступает точка невозврата.

Что будет, когда война закончится?

Сейчас сдерживающая сила в Украине (хоть какая-то) - это общий враг, общий фронт, общий начальник в телевизоре. Но что будет, когда конфликт закончится?

Надо понимать, что сотрудники спецслужб - это профессионалы своего дела. Профессиональные убийцы, если хотите. Их учили калечить и убивать. И за четыре с лишним года конфликта они много что поняли и много чему научились, в частности, получать выгоду от войны.

Иными словами, двор на окраине Киева - не конец истории, а ее черновик. Сейчас еще можно сказать: "конкурирующие организации не поделили объект". Завтра тот же навык, то же оружие и та же привычка не подчиняться центру превратятся в борьбу за долю. Не за линию фронта - за то, что успели накопить за годы беззакония.

Государство еще дышит. Но чем?

Полностью хоронить государственные институты в Украине рано - пенсии, хоть и смешные, но платят, бюджетникам зарплату перечисляют, оборот документов ведут, мобилизацию проводят.

Вопрос только в методе и в качестве этого "дыхания".

Мобилизация - через "бусификацию", то есть через облавы, а не через договор гражданина и государства.

Пенсия есть на бумаге, но практически исчезает в жизни.

Школьников новый учебный год обедом из куска хлеба и целой сырой моркови (фото из лицея № 9 в Черновцах облетели весь интернет и вылились в огромный скандал, на который пришлось отреагировать даже правящей верхушке).

Формально контур государства держится. Но на деле ресурсы уходят вверх и в силовой контур, а все остальное - по остаточному принципу.

И главный вывод из всего этого даже не в том, что силовики уже стреляют друг в друга. А в том, что когда закончится война, окажется, что стрелять они умеют лучше, чем кормить детей и заботиться о стариках.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.