Че за?.. Зеленский грозит "закрыть" воздушное пространство России. Путину стоит начинать паниковать?

1 сентября 2026 года Зеленский в вечернем обращении предупредил авиакомпании, страховщиков и послов: российское небо "становится небезопасным", поскольку "дроны в небе России будут появляться так, что с этим придется считаться". Формула Киева - "мы не угрожаем гражданским бортам", но "гражданской авиации среди дронов не место". Владимир Путин на это ответил: "С террористами переговоры не ведут... Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить".

Одни увидели в словах Зеленского попытку экономически "закрыть" российское небо без прямого удара по лайнеру, другие - переход к риторике, которую международное право читает как создание угрозы гражданской авиации.

Что это было и для чего это нужно на самом деле? Своими мыслями на этот счет в подкасте "Че За?" поделились телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева. Спойлер: такого вы явно не ожидали.

"Заявка на терроризм"

В прямом смысле Зеленский, вроде, и не объявил охоту на пассажирские самолеты. Он сказал более размыто и двусмысленно:

украинские беспилотники будут присутствовать в российском небе в таком масштабе, что безопасных дней там больше нет;

МИД Украины уведомляет ICAO;

адресаты - перевозчики, все еще летающие в Москву, Санкт-Петербург и другие хабы.

Что это - новый виток конфликта (Киев публично говорил о цели порядка тысячи дронов в сутки), логистический сигнал тем, кто продолжает использовать российское воздушное пространство (Турции, Китаю, ОАЭ и другим), или очередной ультиматум (небо снова станет безопасным, когда появится реальное движение к миру)?

А, может, очередная провокация? Киев просит встреч, но одновременно объявляет российское небо зоной беспилотной войны.

Юридически удар по гражданскому воздушному судну - военное преступление. Даже создание преднамеренного риска в эшелонах гражданской авиации выходит за рамки обычной практики ударов по НПЗ, складам и военным объектам. Путин провел границу: пока это "заявка", а не свершившийся акт; если дойдет до трагедии - ответ будет.

Обе стороны давно бьют по инфраструктуре противника, и это не новость. Здесь вопрос в том, где кончается "законная военная цель" и начинается гражданский объект. Потому что целенаправленная атака на гражданские воздушные суда - это уже терроризм.

Летают ли дроны рядом с самолетами?

Другой вопрос - смогут ли украинские дроны "дотянуться" до российских самолетов. Большинство пассажирских лайнеров поднимаются на высоту от 9 до 12 км. Самолетоподобные разведчики и ударные дроны чаще "работают" существенно ниже. Поэтому "лететь рядом" в буквальном смысле - это очень маловероятно.

Но есть другие риски. И вот они вполне реальны:

под удар вражеских БПЛА могут попасть подходы и круги ожидания у аэропортов;

в случае массового запуска дронов ПВО будет работать в том же воздушном пространстве, где летают гражданские самолеты.

А еще есть психологический момент - могут "спихануть" страховщики. Поэтому формулировка Зеленского бьет не столько по физике полета, сколько по рынку страхования и по кабинетам авиарегуляторов нейтральных стран.

Несколько часов паники - и, собственно, все

Европейские перевозчики российское небо почти не используют с 2022 года. Поэтому заявление Зеленского их мало взбудоражило. Расчет был, вероятно, на турецкие, китайские, ближневосточные компании.

Авиакомпания Emirates, по отраслевым сводкам, график полетов не меняла.

Вывод пока сдержанный: макроэкономического обвала воздушного моста Россия - Азия не произошло. Но сам факт, что адресатом Киева была не только Москва, но и мировое сообщество, говорит о том, что целью было заставить третьи страны считать полеты через РФ политическим риском.

Отдельный (и самый опасный) гипотетический сценарий: ошибка идентификации и удар в районе маршрута Air China или другого азиатского борта. Цена такой ошибки для Киева была бы несопоставима с любым тактическим выигрышем.

Лейпциг, Бонн и "провокация российских спецслужб"

Буквально на днях произошло еще одно занимательное событие. В Германии "установили" личности двух предполагаемых участников атаки беспилотников на аэропорт Лейпцига. Как вы думаете, кто это? Правильно! Западные СМИ пишут, что один из подозреваемых родился в России и имеет латвийское гражданство, второй (ВНИМАНИЕ!) является выходцем из Беларуси, также имеющим российский паспорт. Бинго!

Практически одновременно с этим Германия объявила о закрытии с 18 сентября российского генконсульства в Бонне. Это заявление министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сделал на пресс-конференции, посвященной атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига. Данная мера, по его словам, принята "для укрепления безопасности Германии". Посол Германии в России, когда его вызвали на ковер в российский МИД, заявил о том, что фактически отношения между двумя странами разорваны на дипломатическом уровне.

А кто в итоге от этого пострадает - политики, дипломаты? Нет. Пострадают простые граждане, рядовые обладатели паспорта Российской Федерации. Для них закрытие генконсульства в Бонне - это просто катастрофа. Люди на форумах говорят, что консульство в Берлине и до этого не особо справлялось, поэтому большинству приходилось ездить в Бонн. Что теперь будет с заменой документов, регистрацией, получением выписок, непонятно…

Зима, оружие и переговоры без Европы

Германия же, прикрываясь российской повесткой, проанонсировала начало производства 5 тыс. беспилотников, которые она поставят Украине, и передачу дополнительных ракет для IRIS-T.

И все бы ничего, но IRIS-T - это средство поражения, просто ракета малой и средней дальности. Ей нельзя сбивать ни "Цирконы", ни "Искандеры"… Этими немецкими ракетами можно только наносить удары, но стоимость одного пуска (выстрела) зенитной ракеты комплекса IRIS-T составляет от 320-380 тыс. евро за базовую версию до 900 тыс. евро за модифицированные ракеты. Поэтому гораздо дешевле наносить удары беспилотниками.

А еще не надо забывать о том, что скоро зима. И она обещает быть тяжелой как для Украины (Москва анонсировала новый цикл ударов по украинской энергетике), так и для ЕС, ведь заполненность европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на одном из самых низких уровней за время наблюдений с 2011 года.

На этом фоне формула Путина "готовы встречаться, но встреча должна быть наполнена смыслом" и наблюдаемый сдвиг переговоров в связку Москва - Вашингтон ставят Брюссель и Киев в странное положение. Нарратив "Ничего об Украине без Украины", который был основным еще год-полтора назад, сегодня сменился на "Все про Украину без Украины и Европы". А это уже - признак усталости спонсоров и сужения пространства для сделок.

Что из этого всего выйдет, вероятно, узнаем совсем скоро.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.