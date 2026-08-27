Число погибших из-за наводнения в Непале возросло до 362

Среди пропавшей в Непале группы туристов числится гражданка Беларуси, сообщили в МИД страны. В настоящее время детали уточняются. Продолжается масштабная поисково-спасательная операция, однако ситуация в регионе остается критической. Сохраняется угроза повторного наводнения.

К этой минуте число погибших в результате наводнения в Непале и китайском Тибете достигло 362 человек, около 1,5 тыс. числятся пропавшими без вести.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил искренние соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, главе Непала Раму Чандре Пауделу, также родным и близким погибших в связи с трагическими последствиями паводка в регионе. Белорусский лидер пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и обнаружения живыми всех пропавших без вести.