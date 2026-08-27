Среди пропавших в Непале туристов числится гражданка Беларуси
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Автор:Редакция news.by
Среди пропавшей в Непале группы туристов числится белорусская гражданка, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на белорусское внешнеполитическое ведомство и посольство Беларуси в Индии.
"В посольство Беларуси в Индии поступила информация о том, что среди пропавшей группы туристов числится гражданка Беларуси", - говорится в сообщении МИД.
- Информации о пострадавших или погибших в Непале белорусах не поступало - МИД Беларуси
- Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 332
"В настоящее время детали уточняются", - подчеркнули в ведомстве.
Фото: РИА Новости