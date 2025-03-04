Додик внес в парламент новую редакцию конституции РС БиГ

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил о внесении на рассмотрение парламентом новой редакции конституции Республики Сербской, которая по его словам, не будет противоречить конституции БиГ, пишут РИА Новости.

Прокуратура БиГ предписала ранее Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика, а также премьера Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Постановление подписал прокурор Чазим Хасанспахич, который вменяет им "нападение на конституционный порядок".

"Речь идет о начале процедуры о внесении изменений в конституцию. Сегодня предлагаем проект. Призываю всех представителей народа в Республике Сербской включиться в обсуждение, которое должно дать финальный документ - конституцию Республики Сербской. Наше намерение заключается в том, чтобы она не противоречила конституции БиГ, а была согласована с ней", - заявил президент РС на совместном брифинге с Вишковичем и Стевандичем, трансляцию вело Радио и телевидение Республик Сербской.