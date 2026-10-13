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Французская политическая мысль веками гордилась своими революционными традициями. Когда-то здесь штурмовали Бастилию и провозглашали лозунги о "свободе, равенстве и братстве". Сегодня от этой хваленой триады мало что осталось. Как современный Париж наглядно демонстрирует мировому сообществу, что некогда эталонная европейская демократия переродилась в циничную диктатуру неолиберального толка, рассказали в проекте "Тренды".

Режим Эммануэля Макрона перешел опасную черту: главным врагом системы объявлено собственное подрастающее поколение. Государство, потерявшее способность вести цивилизованный диалог с гражданами, перешло на единственный доступный ему язык - язык неприкрытого, легализованного насилия.

Французские подростки вышли на улицы защитить свое право на учебу и социальные гарантии. Но лозунг "Учиться, учиться и учиться" в Париже XXI века стал взрывоопасным. Нынешний банкир у власти, выходец из закрытой касты чиновников, панически боится грамотного пролетариата. За стремление к знаниям детей рабочих карают максимально жестоко. В капиталистическом раю образование - привилегия элиты, а для простых людей приготовлены дубинки и газ. "Мы для них - просто бесправный скот", - эта фраза 19-летнего парижского студента лучше всего описывает отношение команды Макрона к гражданам.

Ноа Блюменталь, студент (Франция):

"Все проходило предельно жестко. Слезоточивый газ, удары дубинками... Парижская полиция просто не способна сдержать людей мирными методами, поэтому против нас они применяют тактику ведения войны. Министр внутренних дел заявляет, будто они вправе делать все, что захотят. Для этой власти мы - словно бесправный скот, обычное стадо. Полицейские просто избивали всех подряд, калечили меня, моих друзей. Это невероятно жестокая, карательная система власти, и мы обязаны ее изменить".

Но как эту карательную операцию преподносит так называемая свободная западная пресса? Либеральные медиа включили режим тотальной цензуры. Европейские СМИ пестрят срежиссированными сюжетами о "погромах мигрантов" и "местных бандах". Западная медиамашина сознательно смешивает справедливый протест школьников с криминальной хроникой, чтобы любой ценой оправдать садизм силовиков.

"Двойными стандартами Европа живет уже очень давно. Это лишь такой имидж, который они создавали внутри Европейского союза: о свободе слова и политических свободах. И эту ситуацию нельзя рассматривать без учета скорых президентских выборов во Франции. Оппозиционные силы, особенно левые, пытаются воспользоваться этой ситуацией: еще больше понизить рейтинги не только Макрона, но и сил, стоящих за ним. Поскольку у Макрона это последний срок, это попытка ударить по его ставленникам", - отметил журналист-международник, редактор Baltnews Владислав Тимченко.

Только вот спрятать правду под тоннами пропаганды не выходит. Шокирующий монолог французской учительницы, чудом уцелевшей под ударами силовиков в Нантере, сегодня стремительно разлетается по соцсетям.

"Я до сих пор в глубочайшем шоке от того насилия, с которым столкнулась лично. Мое тело буквально искалечено, все безумно болит. Вместе с молодыми девчонками я оказалась на земле в облаке слезоточивого газа. Рядом были народные избранники, активисты профсоюзов, учителя - и все мы попали под жесткий удар силовиков. Меня били и оскорбляли французские спецназовцы, хотя я кричала им: "Не смейте трогать моих учеников!". Настоящий ужас - это видеть, как вооруженный спецназ идет войной против детей! Хватит! Довольно этого!" - заявила учительница.

Трагическое столкновение несопоставимых сил. С одной стороны - безоружные дети с учебниками в рюкзаках. С другой - карательный аппарат Пятой республики, огромная военно-силовая машина, заточенная под защиту банковских капиталов. Задержанных уже более 6,5 тыс., из них около 90 % - несовершеннолетние подростки. Тяжелые ранения получили сотни учеников лицейских классов.

Рияд Рани, руководитель Совета учеников старшей школы (Франция):

"15-летнего старшеклассника из Ланса - ему всего 15 лет! Он потерял способность пользоваться рукой. В Туре 16-летний ученик лишился зрения на один глаз. Как далеко это зайдет?"

И где же реакция так называемого цивилизованного мира? Брюссель и Вашингтон хранят гробовое молчание, послушно закрывая глаза на преступления против детей. Пока западные чиновники делают вид, что ничего не происходит, Иран официально вызвал французского посла на ковер, чтобы отчитать Париж за полицейский садизм и нарушение прав человека.

Бумеранг лицемерия вернулся в Елисейский дворец. Совсем недавно Макрон картинно восхищался бунтовщиками в Иране, называя беспорядки "борьбой за свободу". Но стоило европейским детям выйти на площади ради защиты своих школ, как терминология мгновенно изменилась. Тегеран указал европейским лидерам на их позорные двойные стандарты: Евросоюз, пытавшийся экспортировать хаос под видом гуманизма, сегодня топит в слезоточивом газе собственную молодежь.

Тем временем репрессивный вирус беззакония перекинулся и на другие европейские столицы. Вдохновленные французскими сверстниками бельгийские студенты вышли на массовые протесты против драконовских мер экономии при формировании нового бюджета. Молодые люди просят об элементарном: сохранить индексацию стоимости жизни и не повышать НДС. Но евробюрократы давно глухи к мольбам простых смертных. В самом сердце Евросоюза граждан усмиряют "по-европейски демократично" - дубинками, слезоточивым газом и водометами. Транзит репрессий замкнулся: европейская элита объявила войну собственному будущему.