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Визит федерального канцлера Германии в Киев должен был утвердить Фридриха Мерца в образе глобального лидера, однако вместо этого обнажил глубокий кризис доверия внутри самой Германии. Поездка в Киев состоялась сразу после Дня национального единства в Германии, что само по себе стало объектом для критики. Как и растрата немецких денег на нужды другого государства.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"Они отправляют миллиарды и миллиарды в Украину, тем самым финансируя затягивание войны, которая должна была закончиться давным-давно. По сей день они не требуют от Киева никакой ответственности за разрушение газопровода "Северный поток". В результате была разрушена жизненно важная инфраструктура для нашей экономики, и был нанесен огромный ущерб. Вместо этого они намеренно стремятся к конфронтации с Россией, ядерной державой, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач".

"В день немецкого национального праздника Мерц отправился на свою истинную эмоциональную родину - Украину. В багаже у него была новая военная помощь на 1 млрд евро и 350 млн евро на украинскую энергетическую инфраструктуру", - обозначил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер.

Это не все. Мерц согласовал 15 оборонных заказов на общую сумму 8,5 млрд евро. Однако отвлечь внимание немцев от внутренних проблем все же не удалось. Стагнация экономики, угроза сокращения социальных расходов и кризис внутри правящей коалиции вылились в рекордный спад доверия к канцлеру - его действия одобряют всего 10 % населения.

Повторяется история с Олафом Шольцем, так и не сумевшим втолковать непонятливому обывателю риски угрозы с Востока. Немцы чем дальше, тем больше не понимают, почему они должны продолжать спонсировать киевское руководство в условиях энергетического кризиса, сокращения промышленности и падения уровня жизни. Только Мерц пошел еще дальше Шольца - c новым законом о создании базы данных потенциальных призывников. С перспективой частичного возобновления при необходимости обязательного призыва. Молодежь громко протестует, тем более что бундесвер не может набрать нужное число добровольцев. А тут еще рост топлива: средняя цена за литр бензина - выше 2 евро.

При этом социальная поддержка - уменьшается. С 1 июля вступила в силу масштабная реформа по пересмотру и жесткому ограничению гражданского пособия, которая затронула 3 млн безработных. На очереди - увеличение возраста выхода на пенсию до 70 лет, сокращение расходов на здравоохранение и социальные выплаты. Меньше будут помогать семьям, молодежи и людям с инвалидностью.

Так что показательная трата очередного миллиарда на нужды Банковой - оказалась солью на раны немецкого общества.

СМИ уже окрестили эту поездку "прощальной гастролью" правящего консервативного блока ХДС/ХСС - его рейтинг упал до 18 %. В то же время правая "Альтернатива для Германии" демонстрирует исторический максимум поддержки в 30 %. На земельных выборах в Саксонии-Анхальт АдГ набрала почти 44 % - вперед вырвался и левый "Союз Сары Вагенкнехт", преодолев пятипроцентный барьер. Теперь лидеры оппозиции готовят резолюцию по отмене антироссийских санкций и возврату к прагматичным экономическим интересам. Это будет их первый совместный законопроект после начала работы нового парламента в Саксонии-Анхальт. Таким образом, Магдебург посылает Берлину сигнал о мирной политике. О том же говорят участники антиправительственных выборов.

Жесткая позиция Мерца с курсом на милитаризацию исключает мирные переговоры. Расходы Германии на оборону в следующем году составят более 139 млрд евро - максимум со времен Второй мировой войны. Такой явный финансовый перекос в сторону ВПК на фоне жестких мер экономии для народа сильно подрывает и без того шаткое положение правительства Мерца. Так что визит непопулярного канцлера в Киев в Германии метко назвали "прощальной гастролью", поскольку будущее правительственной коалиции сейчас туманно как никогда.