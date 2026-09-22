Генсек ООН предложил путь к новому мироустройству

В Нью-Йорке стартовала 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 26 сентября.

Открылась Генассамблея выступлением Генсека ООН Гутерриша. Он признал несовершенство возглавляемой им организации, но отметил, что более эффективного механизма согласования интересов государств планеты все равно не существует.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Один из путей, по которому, возможно, двинется мир, - это фрагментация, бегство людей и капиталов, растущая напряженность и углубляющееся недоверие, разрушенные рынки и ослабленные институты, крах сотрудничества и поиск одной лишь выгоды. Именно в этом направлении мы движемся сегодня. Но есть и другой путь - путь многополярности, создание мира, построенного на взаимозависимости, укрепляемого плотной сетью экономических, политических, социальных и технологических связей. В таком мире множество центров влияния будут сосуществовать в рамках общей системы международного права и общих правил".

Выступления главных планетарных лидеров продолжаются. Произнес речь с трибуны и Дональд Трамп. Он отметил, что в его правление Америка достигла небывалого расцвета. Кубинская делегация во время выступления Трампа демонстративно покинула зал.

Главными темами Генассамблеи остаются глобальная безопасность, устойчивое развитие и назревшая реформа собственно Организации Объединенных Наций.

Президент Турции, в частности, предложил отменить право вето. Он уверен, что это позволит сделать ООН высокоэффективным механизмом. На полях саммита пройдут многочисленные двухсторонние встречи. США надеются провести переговоры с Ираном. В Нью-Йорк, в первую очередь, будто бы именно для этого прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Белорусскую делегацию на одном из важнейших форумов планеты представляет глава МИД Максим Рыженков. Он, в частности, даст старт переговорному процессу в рамках проекта Евразийской хартии многообразия и многополярности. Важность этой инициативы ранее подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Программа белорусской делегации на неделе высокого уровня является максимально насыщенной. В планах Рыженкова - выступление с трибуны Генассамблеи, многочисленные двусторонние встречи, а также переговоры с руководством Организации Объединенных Наций.