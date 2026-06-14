Иран не принял окончательного решения по меморандуму

Иран еще не принял окончательного решения по заключению меморандума с Вашингтоном. Как сообщает CNN, против некоторых американских предложений выступают сторонники так называемой жесткой линии.

Агентство "Фарс" уточняет, что изучение политических, правовых и технических аспектов предложения американцев все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что в Тегеран уже прибыли катарские переговорщики. Визит направлен на согласование финальных деталей меморандума о взаимопонимании с США и решение вопроса о разморозке иранских активов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Араби".

Подписание сделки анонсировал и Пакистан, выступающий организатором церемонии - ее планируют провести в электронном формате.