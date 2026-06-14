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Иран не принял окончательного решения по меморандуму
Иран еще не принял окончательного решения по заключению меморандума с Вашингтоном. Как сообщает CNN, против некоторых американских предложений выступают сторонники так называемой жесткой линии.
Агентство "Фарс" уточняет, что изучение политических, правовых и технических аспектов предложения американцев все еще продолжается.
Ранее сообщалось, что в Тегеран уже прибыли катарские переговорщики. Визит направлен на согласование финальных деталей меморандума о взаимопонимании с США и решение вопроса о разморозке иранских активов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Араби".
Подписание сделки анонсировал и Пакистан, выступающий организатором церемонии - ее планируют провести в электронном формате.
Как ранее заявил американский лидер, сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Он также указал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Тегераном и всем Ближним Востоком в будущем, но пригрозил, что использует некую альтернативу, если процесс столкнется с трудностями.