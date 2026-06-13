США и Иран могут подписать меморандум 14 июня

14 июня должно состояться подписание сделки между Ираном и США - такую информацию разместил в своей соцсети Дональд Трамп.

Американский лидер утверждает, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Он также указал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Тегераном и всем Ближним Востоком в будущем, пригрозив при этом использовать некую альтернативу, если процесс столкнется с трудностями.

Содержание меморандума об урегулировании Трамп не разглашает. По данным Axios, документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней. Это позволит возобновить судоходство в регионе и начать переговоры по иранской ядерной программе.

Подписание сделки 14 июня анонсировал и Пакистан, который выступает организатором церемонии. Ее планируют провести в электронном формате. В Иране ранее заявляли, что подписание меморандума возможно в ближайшие дни, но не 14 июня.