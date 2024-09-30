Из-за чего предвыборную кампанию в США называют шоу под лозунгом "демократии"

В США набирает обороты предвыборная кампания - шоу под лозунгом "демократии", где часто прав тот, кто богаче.

Самые дорогие выборы в мире бьют рекорды с каждым новым сражением за Белый дом в США. "Блумберг" недавно подметил, что Камала Харрис (претендент на пост президента США от демократов) тратит денег больше Дональда Трампа (кандидат на пост президента США от республиканцев) в погоне за голосами - каждый день по 7,5 млн долларов. У Трампа лишь насчитывается 2,6 млн.

Расходы минувшей предвыборной гонки в США стали рекордными - превысили 14 млрд долларов и выросли вдвое по сравнению с бюджетами предыдущего сражения за Белый дом. В 2016 году политики были намного скромнее.

В целом за последнее полвека расходы предвыборных кампаний претендентов на высший пост в США выросли более чем в 1 тыс. раз, а ведь когда-то они начинали всего с 2 млн долларов.

Такие огромные цифры, которыми поражают американские выборы, обусловлены тем, что в Америке это является огромной индустрией с большим количеством вовлеченных туда политтехнологов, политологов, экспертов, специалистов по общественному мнению и партийными машинами из активистов, которые во многом этими выборами подпитываются. В общем, такой своеобразный способ держать эти "машины" в тонусе. Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук

Дорога в Белый дом всегда была выложена из зеленых купюр, но сегодня траты - просто гигантские. В 1960-х годах Джон Кеннеди (35-й президент США) едва ли мог представить, что его 10 млн на компанию в 21 веке будет хватать только на один день.

Все началось с Ричарда Никсона (37-й президент США), Рональда Уилсона Рейгана (40-й президент США), потом случился резкий скачок трат у Билла Клинтона (42-й президент США). А далее произошел просто галопирующий рост предвыборных расходов. И вот уже Дональд Трамп и Джо Байден в 2020 году вовсе не стали считать потерь.

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