В Украине прошли внутренние протесты. Владимир Зеленский меняет кабмин. О политическом курсе Украины в эфире "Первого информационного" рассказал аналитик Сергей Дик.

Недавно в Украине произошла шестая смена премьер-министра после так называемого Евромайдана. Предшественник Юлии Свириденко, ушедшей в отставку 14 июля 2026 года, Денис Шмыгаль более пяти лет находился в должности премьер-министра. Юлия Свириденко - чуть больше года. "2 января 2026 года был назначен на должность министра обороны Михаил Федоров, который до этого отвечал за цифровую трансформацию Украины, был в ранге вице-премьера. Он известен как рекламщик, продавец средств для похудения. Это был медийный человек, окончил Запорожский национальный университет по специальности "социальное управление", - напомнил гость эфира. Но 17 июля 2026 года Федоров также ушел в отставку. В общем, если смотреть на кабинет министров Украины, возникает много вопросов.

По мнению аналитика, за экс-министром обороны стоит Демократическая партия США, ведь Михаил Федоров, находясь на своем посту, призывал убивать русских. Более того, он курировал программу развития и создания новых украинских дронов, на которую на 2026-2027 годы ЕС выделил 140 млрд евро. На 2026-й уже выделено более 100 млрд. "Значительная часть (около 60 млрд) идет на развитие баллистических ракет и технологий в Украине и для подготовки новой серии дронов для ведения удаленной войны. Как сейчас модно говорить в Украине, Федоров переформатировал способы ведения за счет дистанционной бомбежки дронами территорий Российской Федерации. Также известен своими связями с определенной финансовой группой за рубежом, которые давали средства ему и поддерживали его", - добавил Сергей Дик.

Видимо, наступил момент, когда интересы бывшего министра обороны стали противоречить интересам украинского руководства. И на фоне "победы", о которой Зеленский заявил на весь мир и довел это до президента США Дональда Трампа на встрече с G7, это звучит в медийном плане как новое наступление Украины.