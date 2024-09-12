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Китай не альтруист - какую цель преследует КНР в сотрудничестве с Беларусью
Китай не готов просто так поставлять технологии только потому, что Республика Беларусь может быть симпатична ему. Такое мнение выразил председатель белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов в "Актуальном интервью".
"Я думаю, что здесь есть очень непростая игра взаимодействия технологического, геополитического, экономического факторов, - сказал гость интервью при обсуждении сотрудничества КНР и России с другими странами. - Как мне видится, ни Россия, ни тем более Китай не являются альтруистами. Китай не готов просто так поставлять технологии только потому, что Республика Беларусь может быть симпатична ему".
Олег Романов:
"У них есть свои интересы. Эти интересы состоят в том, чтобы активно продвигаться в Европу, быть активным субъектом процессов, происходящих на европейском континенте. И Беларусь воспринимается как один из плацдармов, с которого возможно движение в сторону Европы".
По словам председателя партии, в Беларуси видят потенциал. Ведь для того, чтобы мы выступили эти плацдармом, мы сами должны соответствовать целому ряду требований. "Быть оплотом безопасности в регионе, быть развитой страной в экономическом, технологическом, культурном плане, быть страной, которая может должным образом взаимодействовать с Китаем по целому ряду значимых для обеих сторон направлений", - считает Олег Романов.
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