Китай не альтруист - какую цель преследует КНР в сотрудничестве с Беларусью

Китай не готов просто так поставлять технологии только потому, что Республика Беларусь может быть симпатична ему. Такое мнение выразил председатель белорусской партии "Белая Русь" Олег Романов в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что здесь есть очень непростая игра взаимодействия технологического, геополитического, экономического факторов, - сказал гость интервью при обсуждении сотрудничества КНР и России с другими странами. - Как мне видится, ни Россия, ни тем более Китай не являются альтруистами. Китай не готов просто так поставлять технологии только потому, что Республика Беларусь может быть симпатична ему".

Олег Романов:

"У них есть свои интересы. Эти интересы состоят в том, чтобы активно продвигаться в Европу, быть активным субъектом процессов, происходящих на европейском континенте. И Беларусь воспринимается как один из плацдармов, с которого возможно движение в сторону Европы".