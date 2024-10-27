Актуальное интервью | Олег Романов 27.10.2024

В новом выпуске "Актуального интервью" с председателем белорусской партии "Белая Русь" Олегом Романовым: - ООН превращается в номинальную структуру? - Ядерный клуб БРИКС: кооперация возможностей в развитии мирного атома. - Укрепление экономического суверенитета.