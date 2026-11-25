С космодрома Цзюцюань Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-24". Это уже 41-я миссия Китайской программы пилотируемой космонавтики. И впервые в ее истории в составе экипажа вместе с китайскими коллегами - иностранный космонавт.

Космический корабль "Шэньчжоу-24" по расписанию держит курс на орбитальную станцию "Тяньгун". В составе экипажа - 3 космонавта. Командир Тан Хунбо станет первым, кто трижды побывает на китайской космической станции. Впервые покорять космос отправился тайконавт У И, также впервые в истории китайских пилотируемых космических полетов в составе экипажа иностранный космонавт - это пакистанец Мухаммад Зишан Али.

После выхода на орбиту корабль применяет стратегию автономной быстрой стыковки с базовым модулем "Тяньхэ" китайской орбитальной станции. На все уходит примерно 3,5 часа. В итоге образуется так называемая комбинация из трех кораблей и трех модулей. Отметим, это восьмая пилотируемая миссия на этапе применения и развития космической станции "Тяньгун".

Название станции переводится с китайского языка как "Небесный дворец". Это новый объект на низкой околоземной орбите. Базовый модуль был запущен в 2021 году, а в 2022 году Китай объявил о завершении строительства станции. Проект в целом на перспективу, как раз таки благодаря своей модульной структуре.

"Тяньгун" - проект, который поддерживает международные обмены и сотрудничество. В доказательство - полет космонавта из Пакистана.